У Києві частково обмежать рух Південним мостом: коли та чому

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що у Києві перевірять спецперепустки, видані для пересування під час комендантської години. Мета перевірок полягає у тому, щоб виявити незаконно видані або використані перепустки.

Усі установи та організації, що отримували такі документи, мають підтвердити їхню актуальність та обґрунтованість. Якщо цього не зроблять, перепустки будуть анульовані. Перевірку проводять через випадки зловживань, зокрема використання перепусток особами, які не мають на це законних підстав.

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