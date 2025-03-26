В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту: когда и почему

С 28 марта до 1 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту. В этот период планируется провести ремонт правобережной эстакады.

По информации КП "Киевавтодормост", работы охватят 650 метров проезжей части в направлении ул. Саперно-Слободской, Столичного и Надднепрянского шоссе. Планируется обновить железобетонную плиту, гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие.



С 28 марта по 1 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту (инфографика: КК "Киевавтодор")

Ремонт будут выполнять в два этапа:

на первом - ограничат движение крайней левой и частично средней полосами,

на втором - работы продолжатся на крайней правой и частично средней полосе.

В "Киевавтодоре" напоминают, что Южный мост с 2021 года находится в ограниченно работоспособном состоянии и нуждается в реконструкции. Однако для обеспечения безопасности движения регулярно проводятся необходимые ремонты.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют водителям заранее планировать маршруты, учитывая ограничения.