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У Києві частково обмежать рух на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівській

Фото: Обмеження руху на перетині Вадима Гетьмана та Борщагівської (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві частково обмежать рух транспорту. Призупинять його на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівській.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Завтра, 25 січня, на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівській будуть проводитися роботи з очищення зливоприймальної системи шляхопроводу.

Схема обмеження руху транспорту в Києві (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

За інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", роботи триватимуть з 9:00 до 18:00, під час яких буде обмежено рух 3-ї смуги в обох напрямках.

Комунальна корпорація просить водіїв врахувати тимчасові обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, що завтра, 25 січня у центрі Києва тимчасово обмежують рух транспорту. На примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.

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