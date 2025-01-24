У Києві частково обмежать рух на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівській

Завтра, 25 січня, на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівській будуть проводитися роботи з очищення зливоприймальної системи шляхопроводу.

Схема обмеження руху транспорту в Києві (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

За інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", роботи триватимуть з 9:00 до 18:00, під час яких буде обмежено рух 3-ї смуги в обох напрямках.

Комунальна корпорація просить водіїв врахувати тимчасові обмеження при плануванні маршруту.