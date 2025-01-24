В Киеве частично ограничат движение на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской

Завтра, 25 января, на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской будут проводиться работы по очистке ливнеприемной системы путепровода.

Схема ограничения движения транспорта в Киеве (инфографика: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

По информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", работы продлятся с 9:00 до 18:00, во время которых будет ограничено движение 3-й полосы в обоих направлениях.

Коммунальная корпорация просит водителей учесть временные ограничения при планировании маршрута.