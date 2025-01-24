В Киеве частично ограничат движение на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской

В Киеве частично ограничат движение транспорта. Приостановят его на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Завтра, 25 января, на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской будут проводиться работы по очистке ливнеприемной системы путепровода.
По информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", работы продлятся с 9:00 до 18:00, во время которых будет ограничено движение 3-й полосы в обоих направлениях.
Коммунальная корпорация просит водителей учесть временные ограничения при планировании маршрута.
Напомним, что завтра, 25 января в центре Киева временно ограничивают движение транспорта. На примыкании улицы Крещатик к Европейской площади.