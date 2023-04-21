В Киеве частично ограничат движение на одном из самых больших проспектов
В Киеве больше чем на месяц частично ограничат движение на Воздухофлотском проспекте. Будет проводиться капитальный ремонт.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
Частичное ограничение движения будет действовать с 22 апреля по 28 мая. Дорожники начнут капитальный ремонт на участке от Севастопольской площади до улицы Новой.
"На первом этапе движение будет частично ограничено от улицы Семьи Издиковских до улицы Смелянской", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно из-за аварии на водопроводной сети было затруднено движение по бульвару Николая Михновского.
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