У Києві було чути звуки вибухів на тлі атаки дронів РФ

Зазначимо, що тривогу у столиці оголосили о 23:29. Потім в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що над містом перебуває ворожий дрон. За даними місцевих каналів, їх декілька.

За останньою інформацією, станом на 23:59 дані про перебування дронів РФ такі:

декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумської області - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;

декілька ворожих БпЛА у Чернігівській області - напрямок руху постійно змінюється;

декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирської області - курс південно-західний і західний, летять на північ Хмельницької області;

ворожий БпЛА з Київської вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;

ворожі БпЛА на у Київській області - один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.