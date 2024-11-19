В ніч на 19 листопада у Києві було чути звуки вибухів. У місті продовжується тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Києві було чутно звуки вибухів, ймовірно, за межами міста, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Приблизно за 10 хвилин до цього вибухи лунали в області. Зокрема, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) попереджали, що в регіоні працюють сили ППО.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у Києвській області та інших регіонах україни фіксують ворожі дрони.

Оновлено о 03:33

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тревогу

С сном на 03:25 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях. Також темно-червоним кольором вже не перший місяць позначено Луганську область та окупований Крим.