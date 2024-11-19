ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві було чути звуки вибухів

Вівторок 19 листопада 2024 03:25
UA EN RU
У Києві було чути звуки вибухів Фото: російські дрони атакують Україну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 19 листопада у Києві було чути звуки вибухів. У місті продовжується тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Києві було чутно звуки вибухів, ймовірно, за межами міста, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Приблизно за 10 хвилин до цього вибухи лунали в області. Зокрема, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) попереджали, що в регіоні працюють сили ППО.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у Києвській області та інших регіонах україни фіксують ворожі дрони.

Оновлено о 03:33

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тревогу

С сном на 03:25 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях. Також темно-червоним кольором вже не перший місяць позначено Луганську область та окупований Крим.

У Києві було чути звуки вибухів

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві вже двічі оголосили повітряну тривогу. Обидва рази причиною стали ворожі безпілотники.

Крім того, пізно ввечері, 18 листопада, більш ніж 10 БпЛА росіян атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки понад 10 тисяч споживачів електроенергії перебувають без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
"Контроль ескалації". Чи розв'яжуть руки Україні "інсайди" про дозвіл на удари по РФ
"Контроль ескалації". Чи розв'яжуть руки Україні "інсайди" про дозвіл на удари по РФ
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу