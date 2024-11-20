RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве были слышны звуки взрывов на фоне атаки дронов РФ

Фото: русский дрон в небе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 18 на 19 ноября в Киеве слышны звуки взрывов. В этот момент столицу атакуют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Отметим, что тревогу в столице объявили в 23.29. Затем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что над городом находится вражеский дрон. По данным местных каналов, их несколько.

По последней информации, по состоянию на 23:59 данные о пребывании дронов РФ следующие:

  • несколько групп вражеских БпЛА на северо-западе Сумской области - все время меняют направление движения, один - возле областного центра, некоторые курсом на юг;
  • несколько вражеских БпЛА в Черниговской области - направление движения постоянно меняется;
  • несколько вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный и западный, летят на север Хмельницкой области;
  • вражеский БпЛА из Киевской вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;
  • вражеские БпЛА на в Киевской области - один над городом, остальные меняют постоянно направление движения.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Напомним, что прошлой ночью враг также пытался атаковать Киев дронами. Тогда в столице два раза объявили тревогу. После второй, в городе были слышны звуки взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине