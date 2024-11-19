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В Киеве было слышно звуки взрывов

Вторник 19 ноября 2024 03:25
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В Киеве было слышно звуки взрывов Фото: российские дроны атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 ноября в Киеве были слышны звуки взрывов. В городе продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Общественное Новости".

"В Киеве были слышны звуки взрывов, вероятно, за пределами города, информируют корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Приблизительно за 10 минут до этого взрывы раздавались в области. В частности, в Киевской областной военной администрации (КОВА) предупреждали, что в регионе работают силы ПВО.

Где объявили тревогу

Сном на 03:25 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Также темно-красным цветом уже не первый месяц обозначена Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве было слышно звуки взрывов

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