У Києві було чути вибухи та тлі атаки "Шахедів"

Звуки вибухів у Києві було чути близько 01.52. Їх було кілька.

Приблизно за десять хвилин до цього у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників для міста.

Місцева влада закликала мешканців Києва прямувати до укриттів та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Між тим у Повітряних силах заявили, що було помічено рух кількох "Шахедів" у напрямку Києва.

Оновлено: робота ППО у Київській області

Між тим у прес-службі Київської обласної військової адміністрації заявили про бойову роботу з відбиття повітряної атаки у регіоні.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні КОВА у Telegram.

Також мешканців області просять пам'ятати про вимоги щодо дотримання інформ-тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників неба України.

Оновлено: у Києві працює ППО

О 02.41 у Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у столиці.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні начальника КМВА Сергія Попка.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 жовтня російські окупати запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед" для чергової атаки.

Додамо, що у столиці перед тим оголошували повітряну тривогу близько десятої вечора - теж через загрозу ударних безпілотників противника. Знову сирена залунала у Києві через "Шахедну" атаку близько 01.43.