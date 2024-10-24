В Киеве были слышны взрывы и фоне атаки "Шахедов"

Звуки взрывов в Киеве были слышны около 01.52. Их было несколько.

Приблизительно десятью минутами ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников для города.

Местные власти призвали жителей Киева отправляться в укрытия, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Между тем, в Воздушных силах заявили, что было замечено движение нескольких "Шахедов" в направлении Киева.

Обновлено: работа ПВО в Киевской области

Между тем в пресс-службе Киевской областной военной администрации заявили о боевой работе по отражению воздушной атаки в регионе.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении КОВА в Telegram.

Также жителей области просят помнить о требованиях соблюдения информ-тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников неба Украины.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября российские оккупанты запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" для очередной атаки.

Добавим, что в столице перед этим объявляли воздушную тревогу около десяти вечера - тоже из-за угрозы ударных беспилотников противника. Снова сирена зазвучала в Киеве из-за "Шахедной" атаки около 01.43.