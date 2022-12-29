У Києві та області було чути вибухи: що відомо

У Києві та області вранці 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.
За інформацією місцевих жителів, вибухи було чути у різних районах столиці. Попередньо над областю спрацювала система протиповітряної оборони.
Військова адміністрація та влада поки не коментували цю інформацію.
Оновлено 8:33.
Київська військова адміністрація зазнає роботи системи ППО над містом. Військові закликають громадян пройти до укриття та зберігати спокій.
Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів
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