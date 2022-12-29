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В Киеве и области были слышны взрывы: что известно

Фото: в Киеве утром 29 декабря были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По информации местных жителей, взрывы были слышны в разных районах столицы. Предварительно, над областью сработала система противовоздушной обороны.

Военная администрация и власти пока не комментировали эту информацию.

Обновлено 8:33.

Киевская военная администрация подверждает работу системы ПВО над городом. Военные призывают граждан пройти в укрытия и сохранять спокойствие.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

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