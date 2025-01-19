У Києві було чути вибухи: Росія запустила дрони

В ніч на 19 січня у Києві було чути вибухи. В столиці працює ППО по дронам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 00:17.
Перед цим начальник КМВА Тимур Ткаченко теж інформував, що у тривогу у столиці оголосили через загрозу застосування БпЛА. Він закликав киян бути в безпечних місцях до відбою.
Станом на 00:24 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській (включно ж з Києвом), Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та частині Черкаській областей.
Нагадаємо, що минулої ночі росіяни випустили по Україні чотири ракети і 39 дронів.
Станом на 8 ранку силами ППО було знищено дві ракети у Київській області і 24 БпЛА. Ще 14 ударних безпілотників противника було локально втрачені.
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