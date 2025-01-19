У Києві було чути вибухи: Росія запустила дрони

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 00:17.

Перед цим начальник КМВА Тимур Ткаченко теж інформував, що у тривогу у столиці оголосили через загрозу застосування БпЛА. Він закликав киян бути в безпечних місцях до відбою.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:24 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській (включно ж з Києвом), Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та частині Черкаській областей.