В Киеве были слышны взрывы: Россия запустила дроны

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 00:17.

Перед этим начальник КГВА Тимур Ткаченко тоже информировал, что в тревогу в столице объявили из-за угрозы применения БпЛА. Он призвал киевлян быть в безопасных местах до отбоя.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:24 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской (включая Киев), Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и части Черкасской областей.