Росія атакувала Україну балістикою і дронами: як відпрацювала ППО

Росія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 18 січня. Окупанти випустили чотири ракети та 39 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни здійснили пуски дронів з трьох напрямків - Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Також ворог застосував чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски були з Воронезької та Брянської області областей).

Станом на 8:00 збили дві ракети у Київській області та 24 дрони. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).