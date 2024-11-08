У Києві було чути вибухи: Росія атакує столицю ракетами

"Ракета в напрямку Києва", - йдеться у повідомленні о 05:27.

Приблизно в цей час місцеві канали вже писали про звуки вибухів в столиці. Інформацію підтвердив і наш кореспондент. Також про роботу сил ППО повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Перед цим, о 05:21, про ракетну небезпеку повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА). В регіоні працювали сили ППО. Людей закликали бути в укриттях.