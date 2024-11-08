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В Киеве были слышны взрывы: Россия атакует столицу ракетами

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 8 ноября, в Киеве слышны звуки взрывов. Россия запустила в направлении столицы ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

"Ракета в направлении Киева", - говорится в сообщении в 05.27.

Приблизительно в это время местные каналы уже писали о звуках взрывов в столице. Информацию подтвердил наш корреспондент. Также о работе сил ПВО сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Перед этим, в 05:21, о ракетной опасности сообщали в Киевской областной военной администрации (КОВА). В регионе работали силы ПВО. Людей призывали быть в укрытиях.

Напомним, что в ночь на 8 ноября российские военные совершили пуск КАБов на Харьков. В результате атаки в центре зафиксировано повреждение административных зданий и жилых домов.

Кроме того, один из КАБов попал по 12-ти этажному дому на Салтовке. Удар частично разрушил подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Под завалами находятся люди. Известно как минимум о 25 пострадавших.

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