В Киеве были слышны взрывы: Россия атакует столицу ракетами

"Ракета в направлении Киева", - говорится в сообщении в 05.27.

Приблизительно в это время местные каналы уже писали о звуках взрывов в столице. Информацию подтвердил наш корреспондент. Также о работе сил ПВО сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Перед этим, в 05:21, о ракетной опасности сообщали в Киевской областной военной администрации (КОВА). В регионе работали силы ПВО. Людей призывали быть в укрытиях.