В Киеве были слышны взрывы во время ракетной атаки, работает ПВО

В Киеве утром в воскресенье 17 ноября раздались взрывы во время вражеской ракетной атаки. В столице идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация.

Взрывы в районе столицы были слышны около семи утра. Перед этим фиксировалось движение крылатой ракеты в направлении Киева. Местных жителей призвали немедленно направляться в укрытия. "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попка в Telegram. Новость дополняется.