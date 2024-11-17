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В Киеве были слышны взрывы во время ракетной атаки, работает ПВО

Киев, Воскресенье 17 ноября 2024 06:39
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В Киеве были слышны взрывы во время ракетной атаки, работает ПВО Фото: в Киеве раздались взрывы из-за ракетной атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве утром в воскресенье 17 ноября раздались взрывы во время вражеской ракетной атаки. В столице идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация.

Взрывы в районе столицы были слышны около семи утра.

Перед этим фиксировалось движение крылатой ракеты в направлении Киева.

Местных жителей призвали немедленно направляться в укрытия.

В Киеве были слышны взрывы во время ракетной атаки, работает ПВО

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попка в Telegram.

Новость дополняется.

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Киев ПВО Взрывы Ракетная атака
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