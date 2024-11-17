В Киеве были слышны взрывы во время ракетной атаки, работает ПВО
Фото: в Киеве раздались взрывы из-за ракетной атаки (коллаж РБК-Украина)
В Киеве утром в воскресенье 17 ноября раздались взрывы во время вражеской ракетной атаки. В столице идет работа сил и средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация.
Взрывы в районе столицы были слышны около семи утра.
Перед этим фиксировалось движение крылатой ракеты в направлении Киева.
Местных жителей призвали немедленно направляться в укрытия.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попка в Telegram.
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