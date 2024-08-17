В Киеве были слышны взрывы из-за воздушной атаки
Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Getty Images)
В Киеве утром 17 августа были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Она была объявлена из-за вражеских ударных беспилотников, фиксировавшихся в области.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .
Взрывы в районе столицы были слышны около 07:16.
До этого в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации движения "Шахедов" в сторону Броваров.
В сети высказывают предположение, что звуки взрывов могут быть связаны с работой ПВО.
Местные власти пока ничего не заявляли о взрывах.
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