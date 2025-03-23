У Києві було чути сильні звуки вибухів

Перший звук вибуху було чути приблизно о 00:11. Через хвилину ще був як мінімум один. Вже о 00:15 у КМВА підтвердили про роботу ППО в столиці.

"Ворожий БпЛА на північ від Києва рухається у південно-західному напрямку", - попереджали військові о 00:04.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях.