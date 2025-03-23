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У Києві було чути сильні звуки вибухів

Фото: сили ППО збивають ворожі повітряні цілі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 23 березня у Києві було чути сильні звуки вибухів. Для столиці існує загроза застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондентів і Telegram повітряних сил ЗСУ.

Перший звук вибуху було чути приблизно о 00:11. Через хвилину ще був як мінімум один. Вже о 00:15 у КМВА підтвердили про роботу ППО в столиці.

"Ворожий БпЛА на північ від Києва рухається у південно-західному напрямку", - попереджали військові о 00:04.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Атака РФ по Києву ввечері 22 березня

Нагадаємо, що кілька годин тому в Києві теж було чутно звуки вибухів. У той момент протиповітряна оборона, як і зараз, збивала ворожі дрони.

Через деякий час начальник Києва Тимур Ткаченко інформував, що в Подільському районі столиці зафіксовано падіння безпілотника. За попередніми даними, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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