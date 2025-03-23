В Киеве были слышны сильные звуки взрывов

Первый звук взрыва был слышен примерно в 00:11. Через минуту еще был как минимум один. Уже в 00:15 в КГВА подтвердили о работе ПВО в столице.

"Вражеский БпЛА к северу от Киева движется в юго-западном направлении", - предупреждали военные в 00:04.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:18 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.