В Киеве строительный кран упал на дорогу: есть изменения в движении общественного транспорта
В Оболонском районе Киева во время реконструкции развязки на пересечении улицы Богатырской и Полярной гусеничный кран перевернулся на территории строительной площадки, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть. В связи с этим есть изменения в движении общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как отмечается, причиной падения крана стали, в частности, сильные порывы ветра.
В результате повреждена и разорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра, движение общественного транспорта изменено.
На время восстановительных работ движение наземного транспорта организовано:
- троллейбусный маршрут №44 - маршрутом троллейбусов №24;
- автобусные маршруты №№41, 41-Д, 99 - ул. Полярная - ул. Богатырская - ул. Левка Лукьяненко - ул. Зои Гайдай, далее - по собственному маршруту;
- движение троллейбусов №32 временно заблокировано.
В КГГА уточнили, что на строительной площадке в результате инцидента никто не пострадал.
Фото: в Киеве строительный кран упал на дорогу (t.me/KyivCityOfficial)
Обновлено 11:06
Как сообщили в КГГА, по состоянию на сейчас движение наземного транспорта в Оболонском районе возобновлено.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве изменили систему оплаты проезда в общественном транспорте.
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