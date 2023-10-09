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В Киеве строительный кран упал на дорогу: есть изменения в движении общественного транспорта

Киев, Понедельник 09 октября 2023 11:03
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В Киеве строительный кран упал на дорогу: есть изменения в движении общественного транспорта Фото: в Киеве строительный кран упал на дорогу (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Татьяна Степанова

В Оболонском районе Киева во время реконструкции развязки на пересечении улицы Богатырской и Полярной гусеничный кран перевернулся на территории строительной площадки, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть. В связи с этим есть изменения в движении общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отмечается, причиной падения крана стали, в частности, сильные порывы ветра.

В результате повреждена и разорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра, движение общественного транспорта изменено.

На время восстановительных работ движение наземного транспорта организовано:

  • троллейбусный маршрут №44 - маршрутом троллейбусов №24;
  • автобусные маршруты №№41, 41-Д, 99 - ул. Полярная - ул. Богатырская - ул. Левка Лукьяненко - ул. Зои Гайдай, далее - по собственному маршруту;
  • движение троллейбусов №32 временно заблокировано.

В КГГА уточнили, что на строительной площадке в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: в Киеве строительный кран упал на дорогу (t.me/KyivCityOfficial)

Обновлено 11:06

Как сообщили в КГГА, по состоянию на сейчас движение наземного транспорта в Оболонском районе возобновлено.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве изменили систему оплаты проезда в общественном транспорте.

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Киев КГГА
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