В Киеве строительный кран упал на дорогу: есть изменения в движении общественного транспорта

Фото: в Киеве строительный кран упал на дорогу (t.me/KyivCityOfficial)

В Оболонском районе Киева во время реконструкции развязки на пересечении улицы Богатырской и Полярной гусеничный кран перевернулся на территории строительной площадки, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть. В связи с этим есть изменения в движении общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отмечается, причиной падения крана стали, в частности, сильные порывы ветра. В результате повреждена и разорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра, движение общественного транспорта изменено. На время восстановительных работ движение наземного транспорта организовано: троллейбусный маршрут №44 - маршрутом троллейбусов №24;

автобусные маршруты №№41, 41-Д, 99 - ул. Полярная - ул. Богатырская - ул. Левка Лукьяненко - ул. Зои Гайдай, далее - по собственному маршруту;

движение троллейбусов №32 временно заблокировано. В КГГА уточнили, что на строительной площадке в результате инцидента никто не пострадал. Фото: в Киеве строительный кран упал на дорогу (t.me/KyivCityOfficial) Обновлено 11:06 Как сообщили в КГГА, по состоянию на сейчас движение наземного транспорта в Оболонском районе возобновлено.