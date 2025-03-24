У Києві почнуть перевірки у дворах: машини не повинні заважати проїзду

У Києві боротимуться із запаркованістю дворів, яка перешкоджає роботі екстрених служб. Втім, розв’язання цього питання не буде швидким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, протягом цих вихідних Київ зазнав масованої дронової атаки ворога. У низці постраждалих місць рятувальники зіткнулися з труднощами у доступі до епіцентрів ураження, оскільки щільно заставлені автомобілі унеможливлювали швидке прибуття техніки та створювали серйозні перешкоди для організації рятувальних операцій.

Боротьба з порушенням правил паркування

Як відзначив Ткаченко, він дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю КМДА забезпечити інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування. Зокрема до процесу будуть залучені ОСББ та ЖБК.

Також було доручено Департаменту транспортної інфраструктури розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури й, спільно з Департаментом фінансів, визначити джерела фінансування таких робіт.

"Долучаємо до цього завдання й ДСНС Києва. Спільно з міськими департаментами вони визначать перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки", - додав він й зауважив, що це не буде швидким процесом.

Ткаченко закликав киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для екстрених служб.

"Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзд", - заявив він.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до ударів по критичній та цивільній інфраструктурі України. Також щоночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову серйозну загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 24 березня росіяни запустили 147 дронів проти України.