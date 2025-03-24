В Киеве начнут проверки во дворах: машины не должны мешать проезду

В Киеве будут бороться с запаркованностью дворов, которая препятствует работе экстренных служб. Впрочем, решение этого вопроса не будет быстрым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, в течение этих выходных Киев подвергся массированной дроновой атаке врага. В ряде пострадавших мест спасатели столкнулись с трудностями в доступе к эпицентрам поражения, поскольку плотно заставленные автомобили делали невозможным быстрое прибытие техники и создавали серьезные препятствия для организации спасательных операций.

Борьба с нарушением правил парковки

Как отметил Ткаченко, он дал поручение Департаменту муниципальной безопасности и Департаменту территориального контроля КГГА обеспечить инспектирование проблемных участков жилой застройки на предмет нарушения правил парковки. В частности, к процессу будут привлечены ОСМД и ЖСК.

Также было поручено Департаменту транспортной инфраструктуры разработать план-график обустройства антипарковочной инфраструктуры и, совместно с Департаментом финансов, определить источники финансирования таких работ.

"Приобщаем к этой задаче и ГСЧС Киева. Совместно с городскими департаментами они определят перечень адресов и подъездов к домам, где необходимо обеспечить проезд спецтехники", - добавил он и отметил, что это не будет быстрым процессом.

Ткаченко призвал киевлян способствовать тому, чтобы дворы были в полной доступности для экстренных служб.

"Не запарковывайте дворы, сообщайте о брошенных авто или транспортных средствах, которые перегораживают проезд", - заявил он.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно прибегает к ударам по критической и гражданской инфраструктуре Украины. Также каждую ночь террористы запускают беспилотники, что создает дополнительную серьезную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 24 марта россияне запустили 147 дронов против Украины.