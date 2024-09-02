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У Києві біля ЖК "Амурський" сталася стрілянина, є поранений, - джерело

Київ, Понеділок 02 вересня 2024 20:38
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У Києві біля ЖК "Амурський" сталася стрілянина, є поранений, - джерело Ілюстративне фото: поліція виїхала на місце стрілянини у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У Голосіївському районі Києва біля ЖК "Амурський" виник конфлікт між двома перехожими. Він привів до стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та поліцію Києва у Facebook.

За інформацією співрозмовників, на місце інциденту виїхала поліція. За попередніми даними, це був конфлікт на побутовому ґрунті.

Джерела припускають, що під час стрілянини використовувався травматичний пістолет. Один з учасників конфлікту отримав поранення.

Водночас у мережі публікують відео конфлікту між двома чоловіками, на якому можна почути стрілянину.

Оновлено 20:52

У поліції Києва розповіли, що інформація про стрілянину в одному із столичних ЖК надійшла близько 19:10. На місце виїхала слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції.

За попередніми даними, між двома чоловіками виник конфлікт через припаркований автомобіль одного з них. Після цього почалася бійка, під час якої було застосовано травматичний пістолет - з нього здійснили кілька пострілів.

"Внаслідок стрілянини місцевий житель 1975 року народження отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - сказано у повідомленні.

Стрілець був затриманий. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, у червні в Києві вчинили замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. У нього стріляли.

Садикова вдалося госпіталізувати після замаху. Він перебував у тяжкому стані. 2 липня казахський опозиціонер помер у лікарні.

Також ми писали, що у лютому в одному з готелів Києва сталася стрілянина. Інцидент був у Печерському районі.

Між чоловіками стався конфлікт - один із них вдарив іншого, а потім дістав травматичну зброю.

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