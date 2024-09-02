В Киеве возле ЖК "Амурский" произошла стрельба, есть раненый, - источники

В Голосеевском районе Киева возле ЖК "Амурский" возник конфликт между двумя прохожими. Он привел к стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и полицию Киева в Facebook .

По информации собеседников, на место инцидента выехала полиция. По предварительным данным, это был конфликт на бытовой почве.

Источники предполагают, что в ходе стрельбы использовался травматический пистолет. Один из участников конфликта получил ранение.

В то же время в сети публикуют видео конфликта между двумя мужчинами, на котором можно услышать стрельбу.

Обновлено 20:52

В полиции Киева рассказали, что информация о стрельбе в одном из столичных ЖК поступила около 19:10. На место выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт из-за припарковонный автомобиль одного из них. После этого началась драка, в ходе которой был применен травматический пистолет - из него совершили несколько выстрелов.

"В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказано в сообщении.

Стрелок был задержан. Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.