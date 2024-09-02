В Киеве возле ЖК "Амурский" произошла стрельба, есть раненый, - источники
В Голосеевском районе Киева возле ЖК "Амурский" возник конфликт между двумя прохожими. Он привел к стрельбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и полицию Киева в Facebook.
По информации собеседников, на место инцидента выехала полиция. По предварительным данным, это был конфликт на бытовой почве.
Источники предполагают, что в ходе стрельбы использовался травматический пистолет. Один из участников конфликта получил ранение.
В то же время в сети публикуют видео конфликта между двумя мужчинами, на котором можно услышать стрельбу.
Обновлено 20:52
В полиции Киева рассказали, что информация о стрельбе в одном из столичных ЖК поступила около 19:10. На место выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.
По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт из-за припарковонный автомобиль одного из них. После этого началась драка, в ходе которой был применен травматический пистолет - из него совершили несколько выстрелов.
"В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказано в сообщении.
Стрелок был задержан. Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, в июне в Киеве совершили покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. В него стреляли.
Садыкова удалось госпитализировать после покушения. Он находился в тяжелом состоянии. 2 июля казахский оппозиционер скончался в больнице.
Также мы писали, что в феврале в одном из отелей Киева произошла стрельба. Инцидент был в Печерском районе.
Между мужчинами произошел конфликт - один из них ударил другого, а затем достал травматическое оружие.
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