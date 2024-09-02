ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве возле ЖК "Амурский" произошла стрельба, есть раненый, - источники

Киев, Понедельник 02 сентября 2024 20:38
UA EN RU
В Киеве возле ЖК "Амурский" произошла стрельба, есть раненый, - источники Иллюстративное фото: полиция выехала на место стрельбы в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В Голосеевском районе Киева возле ЖК "Амурский" возник конфликт между двумя прохожими. Он привел к стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и полицию Киева в Facebook.

По информации собеседников, на место инцидента выехала полиция. По предварительным данным, это был конфликт на бытовой почве.

Источники предполагают, что в ходе стрельбы использовался травматический пистолет. Один из участников конфликта получил ранение.

В то же время в сети публикуют видео конфликта между двумя мужчинами, на котором можно услышать стрельбу.

Обновлено 20:52

В полиции Киева рассказали, что информация о стрельбе в одном из столичных ЖК поступила около 19:10. На место выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт из-за припарковонный автомобиль одного из них. После этого началась драка, в ходе которой был применен травматический пистолет - из него совершили несколько выстрелов.

"В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказано в сообщении.

Стрелок был задержан. Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в июне в Киеве совершили покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. В него стреляли.

Садыкова удалось госпитализировать после покушения. Он находился в тяжелом состоянии. 2 июля казахский оппозиционер скончался в больнице.

Также мы писали, что в феврале в одном из отелей Киева произошла стрельба. Инцидент был в Печерском районе.

Между мужчинами произошел конфликт - один из них ударил другого, а затем достал травматическое оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Голосеевский район
NEWS
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России