В Киеве возле Центрального вокзала прорвало трубу с кипятком: задерживается транспорт
В Киеве возле Центрального вокзала прорвало трубу с кипятком 9 января. Куски асфальта лежат возле домов, задерживается транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети, КГГА, "Киевпастранс".
Вечером, 9 января, возле Центрального вокзала, на пересечении улиц Жилянской и Петлюры, прорвало трубу с кипятком. Из-за чего, по данным Telegram-каналов, образовалась настоящая "сауна".
Кроме того, возле близлежащих домов, вероятно, из-за силы струи воды, которая вырвалась наружу, куски асфальта разбросало по дороге.
Как отмечают в КГГА, специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждения теплосети возле Центрального вокзала.
"Сегодня, 9 января, около 16:40, произошло повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть. Это магистральный трубопровод диаметром 500 мм. Для ликвидации утечки давление в трубопроводе было уменьшено", - констатируют специалисты.
Задержки транспорта
Движение транспорта на углу ул. Жилянской и Петлюры сейчас перекрыто.
"Задерживается движение автобусов №№ 24, 50, 114 и троллейбусов №№ 12, 14 на углу ул. Петлюры и ул. Жилянской в направлении Железнодорожного вокзала по техническим причинам", - констатируют в "Киевпастранс".
Как сообщалось, 1 ноября, на улице Деловая в Киеве произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой. Утечка произошла во время запуска в работу теплосети.
Кроме того, 15 ноября прорвало трубу на левом берегу в Киеве. Из-за этого на Днепровской набережной ограничено движение.
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