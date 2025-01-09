В Киеве возле Центрального вокзала прорвало трубу с кипятком: задерживается транспорт

В Киеве возле Центрального вокзала прорвало трубу с кипятком 9 января. Куски асфальта лежат возле домов, задерживается транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети, КГГА, "Киевпастранс".

Вечером, 9 января, возле Центрального вокзала, на пересечении улиц Жилянской и Петлюры, прорвало трубу с кипятком. Из-за чего, по данным Telegram-каналов, образовалась настоящая "сауна".

Кроме того, возле близлежащих домов, вероятно, из-за силы струи воды, которая вырвалась наружу, куски асфальта разбросало по дороге.

Как отмечают в КГГА, специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждения теплосети возле Центрального вокзала.

"Сегодня, 9 января, около 16:40, произошло повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть. Это магистральный трубопровод диаметром 500 мм. Для ликвидации утечки давление в трубопроводе было уменьшено", - констатируют специалисты.

Задержки транспорта

Движение транспорта на углу ул. Жилянской и Петлюры сейчас перекрыто.

"Задерживается движение автобусов №№ 24, 50, 114 и троллейбусов №№ 12, 14 на углу ул. Петлюры и ул. Жилянской в направлении Железнодорожного вокзала по техническим причинам", - констатируют в "Киевпастранс".