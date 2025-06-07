У Києві біля Палацу "Україна" прорив труби: є проблеми з дорожнім рухом

Обмеження руху авто у Києві

Нагадаємо, що починаючи з 4 сеопня у Святошинському районі столиці частково обмежили рух транспорту одразу на двох ділянках. Причиною стало проведення поточного ремонту.

Зокрема, на кільцевій дорозі біля вулиця Янтарної рух обмежили до 6 червня, а на іншій ділянці - аж до серпня. У другому випадку мова йде про вулицю Чистяківську.

Детальніше з помітками перекритих доріг - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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