У Києві біля Палацу "Україна" прорив труби: є проблеми з дорожнім рухом

Ввечері, 7 червня, у Києві біля Палацу "Україна" прорвало трубу водопостачання. Через це спостерігається проблеми з дорожнім рухом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
"За попередньою інформацією поблизу вул. Велика Васильківська, 112 стався прорив труби водопостачання, внаслідок чого підмило опору світлофора. Потерпілих та пошкодженого майна немає", - йдеться у повідомленні о 22:34.
Наразі на місці працюють аварійні служби, зокрема, бригади "Київводоканалу".
"Можливі ускладнення дорожнього руху", - додали у КМДА.
Тим часом у мережі публікують кадри де видно, що на вулиці Антоновича на проїжджій частині багато води.
Нагадаємо, що починаючи з 4 сеопня у Святошинському районі столиці частково обмежили рух транспорту одразу на двох ділянках. Причиною стало проведення поточного ремонту.
Зокрема, на кільцевій дорозі біля вулиця Янтарної рух обмежили до 6 червня, а на іншій ділянці - аж до серпня. У другому випадку мова йде про вулицю Чистяківську.
Детальніше з помітками перекритих доріг - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
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