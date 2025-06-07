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У Києві біля Палацу "Україна" прорив труби: є проблеми з дорожнім рухом

Фото: у Києві через прорив труби спостерігаються проблеми з автомобільним рухом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 7 червня, у Києві біля Палацу "Україна" прорвало трубу водопостачання. Через це спостерігається проблеми з дорожнім рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"За попередньою інформацією поблизу вул. Велика Васильківська, 112 стався прорив труби водопостачання, внаслідок чого підмило опору світлофора. Потерпілих та пошкодженого майна немає", - йдеться у повідомленні о 22:34.

Наразі на місці працюють аварійні служби, зокрема, бригади "Київводоканалу".

"Можливі ускладнення дорожнього руху", - додали у КМДА.

Тим часом у мережі публікують кадри де видно, що на вулиці Антоновича на проїжджій частині багато води.

 

 

Обмеження руху авто у Києві

Нагадаємо, що починаючи з 4 сеопня у Святошинському районі столиці частково обмежили рух транспорту одразу на двох ділянках. Причиною стало проведення поточного ремонту.

Зокрема, на кільцевій дорозі біля вулиця Янтарної рух обмежили до 6 червня, а на іншій ділянці - аж до серпня. У другому випадку мова йде про вулицю Чистяківську.

Детальніше з помітками перекритих доріг - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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КиївАвтомобільний рух