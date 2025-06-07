В Киеве возле Дворца "Украина" прорыв трубы: есть проблемы с дорожным движением

"По предварительной информации вблизи ул. Большая Васильковская, 112 произошел прорыв трубы водоснабжения, в результате чего подмыло опору светофора. Пострадавших и поврежденного имущества нет", - говорится в сообщении в 22:34.

Сейчас на месте работают аварийные службы, в частности, бригады "Киевводоканала".

"Возможны осложнения дорожного движения", - добавили в КГГА.

Между тем в сети публикуют кадры где видно, что на улице Антоновича на проезжей части много воды.