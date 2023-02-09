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В Києві біля "Охматдиту" перекинулась "швидка" (фото)

Фото: в Києві біля "Охматдиту" перекинулась "швидка" (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 лютого, у Києві біля "Охматдиту" перекинулася машина "швидкої допомоги". Обійшлося без загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

"Швидка дитячої кардіології перекинулась в Києві, біля "Охматдиту", #Чорновола...", - йдеться в повідомленні.

Попередньо без загиблих. Свідки аварії не відкидають, що, можливо, водій розвертався через подвійну суцільну, щоб швидше приїхати до лікарні.

Нагадаємо, 4 лютого у Дніпровському районі Києва також перекинулася карета швидкої допомоги. Внаслідок чого постраждав її водій.

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КиївДТП