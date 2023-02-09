В Киеве возле "Охматдета" перевернулась скорая (фото)

"Скорая детской кардиологии перевернулась в Киеве у "Охматдета", #Черновола...", - говорится в сообщении.

Предварительно без погибших. Свидетели аварии не исключают, что, возможно, водитель разворачивался через двойную сплошную, чтобы скорее приехать в больницу.

Напомним, 4 февраля в Днепровском районе Киева также перевернулась карета скорой помощи. В результате чего пострадал ее водитель.