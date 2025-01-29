У Києві біля метро впали уламки БПЛА росіян

У Києві зафіксоване падіння фрагментів російського безпілотника вранці 29 січня. Це сталося біля однієї зі станцій метро після ворожої повітряної атаки на столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
За словами міського голови, це сталося в Дарницькому районі.
Він додав, що на місце падіння фрагментів ворожої повітряної цілі виїхали екстрені служби.
"Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Всі служби прямують на місце", - йдеться в заяві Кличка у Telegram-каналі.
Пізніше він додав, що уламки БПЛА ворога в Дарницькому районі при падінні пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.
"Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", - розповів мер столиці.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога, й повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони у деяких регіонах на тлі ворожої дронової атаки.
Вже під ранок у Києві було чути вибух, який був достатньо сильним. Перед тим у столиці оголосили тривогу через загрозу дронових атак.
Додамо, о 05:55 у Київській міській військовій адміністрації заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.