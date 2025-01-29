У Києві біля метро впали уламки БПЛА росіян

За словами міського голови, це сталося в Дарницькому районі.

Він додав, що на місце падіння фрагментів ворожої повітряної цілі виїхали екстрені служби.

"Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Всі служби прямують на місце", - йдеться в заяві Кличка у Telegram-каналі.

Пізніше він додав, що уламки БПЛА ворога в Дарницькому районі при падінні пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

"Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", - розповів мер столиці.

Атака "Шахедів" та вибух у Києві

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога, й повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони у деяких регіонах на тлі ворожої дронової атаки.

Вже під ранок у Києві було чути вибух, який був достатньо сильним. Перед тим у столиці оголосили тривогу через загрозу дронових атак.

Додамо, о 05:55 у Київській міській військовій адміністрації заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.