UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві біля метро "Лісова" майже вщент вигоріла маршрутка: перші фото та деталі

Фото: у Києві згоріла маршрутка 2 червня (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

У Києві неподалік станції метро "Лісова" сьогодні вдень загорілось маршрутне таксі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

За його словами, пожежа сталась на Броварському проспекті неподалік від парку Кіото.

"Пожежу о 10:23 було повністю ліквідовано. На щастя, постраждалих - немає", - розповів Петров.

Водночас місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця пожежі. На них видно, що маршрутка стоїть обабіч дороги та палає. Вона вигоріла майже вщент. 

 Фото: у Києві згоріла маршрутка 2 червня

У ДСНС Києва також опублікували фото з ліквідації пожежі у маршрутному таксі.

 Фото: у Києві згоріла маршрутка 2 червня (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, сьогодні зранку у торгово-розважальному центрі Dream Yellow на Оболоні у Києві сталася пожежа. На території ТРЦ горіли контейнери для сміття.

Як повідомлялось, вранці понеділка, 14 квітня, в Оболонському районі Києва маршрутка потрапила у ДТП з автомобілем Mercedes Benz. Постраждали п'ять людей.

Крім того, під Львовом в аварію потрапив автобус з людьми 10 січня. Семеро людей травмувались.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДСНСмаршруки