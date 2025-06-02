У Києві біля метро "Лісова" майже вщент вигоріла маршрутка: перші фото та деталі

За його словами, пожежа сталась на Броварському проспекті неподалік від парку Кіото.

"Пожежу о 10:23 було повністю ліквідовано. На щастя, постраждалих - немає", - розповів Петров.

Водночас місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця пожежі. На них видно, що маршрутка стоїть обабіч дороги та палає. Вона вигоріла майже вщент.

Фото: у Києві згоріла маршрутка 2 червня

У ДСНС Києва також опублікували фото з ліквідації пожежі у маршрутному таксі.

Фото: у Києві згоріла маршрутка 2 червня (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, сьогодні зранку у торгово-розважальному центрі Dream Yellow на Оболоні у Києві сталася пожежа. На території ТРЦ горіли контейнери для сміття.