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У Києві біля метро "Іподром" загорівся тролейбус: деякий транспорт затримується

Вівторок 31 грудня 2024 10:26
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У Києві біля метро "Іподром" загорівся тролейбус: деякий транспорт затримується У Києві біля іподрому задимівся тролейбус (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві неподалік станції метро "Іподром" сильно задимівся один із тролейбусів.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про задимлення в київському тролейбусі

Про задимлення та навіть пожежу в одному з тролейбусів Києва повідомляють місцеві пабліки.

"Сильно димить тролейбус біля станції метро "Іподром". Спостерігається сильное задимлення. Не виключено, що є загоряння. Про постраждалих немає інформації", - розповіли у Telegram-каналі "Київпастранс LIVE".

Уточнюється, що імовірна причина - "коротке замикання, спричинене падінням контактного дроту на дах тролейбуса внаслідок обриву контактної мережі".

У Києві біля метро &quot;Іподром&quot; загорівся тролейбус: деякий транспорт затримується

Допис "Київпастранс LIVE" (скриншот: t.me/kyivpastrans_live)

Дещо згодом стало відомо про затримку "з технічних причин" руху по проспекту Глушкова:

  • тролейбусів №11
  • тролейбусів №12
  • тролейбусів №43
  • тролейбусів №45

У Києві біля метро &quot;Іподром&quot; загорівся тролейбус: деякий транспорт затримується

Рух деяких тролейбусів затримується (скриншот: t.me/kyivpastrans_live)

Кадри з місця події публікують різні місцеві Telegram-канали.

У Києві біля метро &quot;Іподром&quot; загорівся тролейбус: деякий транспорт затримується

Задимлення тролейбуса біля іподрому (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік.

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Київ Пожежа Автомобільний рух Тролейбус
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