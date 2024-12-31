У Києві біля метро "Іподром" загорівся тролейбус: деякий транспорт затримується

У Києві неподалік станції метро "Іподром" сильно задимівся один із тролейбусів.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Дещо згодом стало відомо про затримку "з технічних причин" руху по проспекту Глушкова:

Уточнюється, що імовірна причина - "коротке замикання, спричинене падінням контактного дроту на дах тролейбуса внаслідок обриву контактної мережі".

"Сильно димить тролейбус біля станції метро "Іподром". Спостерігається сильное задимлення. Не виключено, що є загоряння. Про постраждалих немає інформації", - розповіли у Telegram-каналі "Київпастранс LIVE".

Про задимлення та навіть пожежу в одному з тролейбусів Києва повідомляють місцеві пабліки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік.

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