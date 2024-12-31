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В Киеве возле метро "Ипподром" загорелся троллейбус: некоторый транспорт задерживается

Вторник 31 декабря 2024 10:26
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В Киеве возле метро "Ипподром" загорелся троллейбус: некоторый транспорт задерживается В Киеве возле ипподрома задымился троллейбус (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве недалеко от станции метро "Ипподром" сильно задымился один из троллейбусов.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о задымлении в киевском троллейбусе

О задымлении и даже пожаре в одном из троллейбусов Киева сообщают местные паблики.

"Сильно дымит троллейбус возле станции метро "Ипподром". Наблюдается сильное задымление. Не исключено, что есть возгорание. О пострадавших нет информации", - рассказали в Telegram-канале "Київпастранс LIVE".

Уточняется, что вероятная причина - "короткое замыкание, вызванное падением контактного провода на крышу троллейбуса в результате обрыва контактной сети".

В Киеве возле метро &quot;Ипподром&quot; загорелся троллейбус: некоторый транспорт задерживается

Пост "Київпастранс LIVE" (скриншот: t.me/kyivpastrans_live)

Несколько позже стало известно о задержке "по техническим причинам" движения по проспекту Глушкова:

  • троллейбусов №11
  • троллейбусов №12
  • троллейбусов №43
  • троллейбусов №45

В Киеве возле метро &quot;Ипподром&quot; загорелся троллейбус: некоторый транспорт задерживается

Движение некоторых троллейбусов задерживается (скриншот: t.me/kyivpastrans_live)

Кадры с места события публикуют различные местные Telegram-каналы.

В Киеве возле метро &quot;Ипподром&quot; загорелся троллейбус: некоторый транспорт задерживается

Задымление троллейбуса возле ипподрома (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет работать метро и наземный транспорт в Киеве на Новый год.

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