В Киеве возле метро "Ипподром" загорелся троллейбус: некоторый транспорт задерживается

В Киеве недалеко от станции метро "Ипподром" сильно задымился один из троллейбусов.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о задымлении в киевском троллейбусе

О задымлении и даже пожаре в одном из троллейбусов Киева сообщают местные паблики.

"Сильно дымит троллейбус возле станции метро "Ипподром". Наблюдается сильное задымление. Не исключено, что есть возгорание. О пострадавших нет информации", - рассказали в Telegram-канале "Київпастранс LIVE".

Уточняется, что вероятная причина - "короткое замыкание, вызванное падением контактного провода на крышу троллейбуса в результате обрыва контактной сети".

Пост "Київпастранс LIVE" (скриншот: t.me/kyivpastrans_live)

Несколько позже стало известно о задержке "по техническим причинам" движения по проспекту Глушкова:

троллейбусов №11

троллейбусов №12

троллейбусов №43

троллейбусов №45

Движение некоторых троллейбусов задерживается (скриншот: t.me/kyivpastrans_live)

Кадры с места события публикуют различные местные Telegram-каналы.

Задымление троллейбуса возле ипподрома (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)