У Києві безкоштовно навчають двох затребуваних професій: хто може подати заявку

Як зазначається, програма розрахована на повнолітніх киян і гостей столиці, які хочуть здобути нову або додаткову професію та отримати стабільний дохід. До участі запрошують, зокрема, жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок.

Як проходитиме навчання

Навчання проходитиме на базі Київського професійного коледжу цивільного будівництва та передбачає:

тривалість від 3 місяців;

гібридний формат із фокусом на офлайн-заняття;

практику в оновлених навчальних приміщеннях із сучасним обладнанням;

постійний супровід досвідчених викладачів і фахівців галузі;

психологічну та психосоціальну підтримку;

кар’єрне консультування та сприяння працевлаштуванню;

допомогу в опануванні базових підприємницьких навичок для майбутньої самозайнятості.

Після завершення навчання випускники отримають набір професійних інструментів для подальшої роботи або започаткування власної справи.

Коли старт і як подати заявку

Навчання розпочнеться в середині лютого 2026 року. Щоб долучитися, необхідно до 31 січня заповнити реєстраційну форму. Після цього з кандидатами зв’яжуться менеджери закладу освіти для уточнення деталей.

У КМДА зазначають, що такі програми сприяють економічній безбар’єрності та створюють рівні можливості для професійного розвитку й працевлаштування.

Що відомо про проєкт EdUP

Проєкт "Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні" (EdUP) реалізується за фінансової підтримки уряду Швейцарії (Swiss Development & Cooperation) та приватних партнерів. Виконавцем є Швейцарська фундація технічного співробітництва з розвитку Swisscontact за підтримки Міністерства освіти і науки України.