У Києві безкоштовно навчають двох затребуваних професій: хто може подати заявку

Фото: У Києві безоплатно вчитимуть зварювальників (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві стартував набір на безплатне професійне навчання за затребуваними технічними спеціальностями - сантехнік і зварник. Навчання відбудеться в межах проєкту EdUP спільно з Київським професійним коледжем цивільного будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, програма розрахована на повнолітніх киян і гостей столиці, які хочуть здобути нову або додаткову професію та отримати стабільний дохід. До участі запрошують, зокрема, жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок.

Як проходитиме навчання

Навчання проходитиме на базі Київського професійного коледжу цивільного будівництва та передбачає:

  • тривалість від 3 місяців;
  • гібридний формат із фокусом на офлайн-заняття;
  • практику в оновлених навчальних приміщеннях із сучасним обладнанням;
  • постійний супровід досвідчених викладачів і фахівців галузі;
  • психологічну та психосоціальну підтримку;
  • кар’єрне консультування та сприяння працевлаштуванню;
  • допомогу в опануванні базових підприємницьких навичок для майбутньої самозайнятості.

Після завершення навчання випускники отримають набір професійних інструментів для подальшої роботи або започаткування власної справи.

Коли старт і як подати заявку

Навчання розпочнеться в середині лютого 2026 року. Щоб долучитися, необхідно до 31 січня заповнити реєстраційну форму. Після цього з кандидатами зв’яжуться менеджери закладу освіти для уточнення деталей.

У КМДА зазначають, що такі програми сприяють економічній безбар’єрності та створюють рівні можливості для професійного розвитку й працевлаштування.

Що відомо про проєкт EdUP

Проєкт "Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні" (EdUP) реалізується за фінансової підтримки уряду Швейцарії (Swiss Development & Cooperation) та приватних партнерів. Виконавцем є Швейцарська фундація технічного співробітництва з розвитку Swisscontact за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Раніше ми писали про дефіцит електриків, сантехніків та інших робітничих професій в Україні, який загострився через мобілізацію та міграцію населення. РБК-Україна розглянуло, як нестача кадрів проявляється у Києві.

Частково нестачу кадрів компенсують чоловіки пенсійного віку, однак цього недостатньо. Ми розповідали, які послуги комунальників є платними та як відключення світла вплинули на кількість заявок.

Київ Освіта в Україні