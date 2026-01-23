RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве бесплатно обучают двум востребованным профессиям: кто может подать заявку

Фото: В Киеве бесплатно будут учить сварщиков (kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве стартовал набор на бесплатное профессиональное обучение по востребованным техническим специальностям - сантехник и сварщик. Обучение состоится в рамках проекта EdUP совместно с Киевским профессиональным колледжем гражданского строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отмечается, программа рассчитана на совершеннолетних киевлян и гостей столицы, которые хотят получить новую или дополнительную профессию и получить стабильный доход. К участию приглашают, в частности, женщин, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и ветеранок.

Как будет проходить обучение

Обучение будет проходить на базе Киевского профессионального колледжа гражданского строительства и предусматривает:

  • продолжительность от 3 месяцев;
  • гибридный формат с фокусом на офлайн-занятия;
  • практику в обновленных учебных помещениях с современным оборудованием;
  • постоянное сопровождение опытных преподавателей и специалистов отрасли;
  • психологическую и психосоциальную поддержку;
  • карьерное консультирование и содействие трудоустройству;
  • помощь в освоении базовых предпринимательских навыков для будущей самозанятости.

После завершения обучения выпускники получат набор профессиональных инструментов для дальнейшей работы или открытия собственного дела.

Когда старт и как подать заявку

Обучение начнется в середине февраля 2026 года. Чтобы присоединиться, необходимо до 31 января заполнить регистрационную форму. После этого с кандидатами свяжутся менеджеры учебного заведения для уточнения деталей.

В КГГА отмечают, что такие программы способствуют экономической безбарьерности и создают равные возможности для профессионального развития и трудоустройства.

Что известно о проекте EdUP

Проект "Публично-частное партнерство для улучшения профессионального образования в Украине" (EdUP) реализуется при финансовой поддержке правительства Швейцарии (Swiss Development & Cooperation) и частных партнеров. Исполнителем является Швейцарский фонд технического сотрудничества по развитию Swisscontact при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Ранее мы писали о дефиците электриков, сантехников и других рабочих профессий в Украине, который обострился из-за мобилизации и миграции населения. РБК-Украина рассмотрело, как нехватка кадров проявляется в Киеве.

Частично нехватку кадров компенсируют мужчины пенсионного возраста, однако этого недостаточно. Мы рассказывали, какие услуги коммунальщиков являются платными и как отключения света повлияли на количество заявок.

