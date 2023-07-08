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У Києві безкоштовно навчатимуть підготовці до національного спротиву: як записатися

Фото:у Києві запускають безоплатне навчання з підготовки до національного спротиву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У столиці розпочали запис усіх охочих на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву. Заняття проводитимуть у сформованих навчальних групах за декількома напрямками.

Про це розповів заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербіна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, за інформацією КМДА, шестигодинні навчання для цивільного населення проводитимуть за такими напрямами:

  • основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;
  • захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Проводитимуть навчання працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Місце проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто.

"Чим більше людей пройде хоча би початкову, базову підготовку щодо дій в умовах воєнної агресії, то більш стійкими та обізнаними вони ставатимуть, і менше серед нас буде втрат. Бо підготовлений - значить захищений", - зазначив Михайло Щербіна.

Нагадаємо, ми писали, що на тимчасово захоплених територіях зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення. При цьому російські окупанти вдаються до жорстких масових каральних акцій для протидії таким тенденціям.

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