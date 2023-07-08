RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве бесплатно будут обучать подготовке к национальному сопротивлению: как записаться

Фото:у Києві запускають безоплатне навчання з підготовки до національного спротиву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Карина Левицкая

В столице начали запись всех желающих на однодневные бесплатные обучения по подготовке к национальному сопротивлению. Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

В частности, по информации КГГА, шестичасовые учения для гражданского населения будут проводить по следующим направлениям:

основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;
стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;
защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
Проводить обучение будут работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, которые имеют достаточный уровень подготовки. Для удобства обучения будут проходить в рабочие и выходные дни.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму по ссылке.

Место проведения обучения будет сообщено каждому участнику лично.

"Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку по действиям в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовлен - значит защищен", - отметил Михаил Щербина.

Напомним, мы писали, что на временно захваченных территориях растет количество проукраинско настроенного населения. При этом российские оккупанты прибегают к жестким массовым карательным акциям для противодействия таким тенденциям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины