В Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (фото последствий)
В многоэтажке в Киеве сегодня, 11 декабря взорвался туристический газовый баллон. Инцидент произошел в одном из домов Оболонского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.
"11 декабря в 12:29 в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Бережанской, 14, что в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.
По прибытии на место инцидента спасатели выяснили, что на кухне одной из квартир на 9-м этаже 16-этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика, но без последующего горения.
"Спасатели проверили квартиру, к счастью, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены оконные рамы квартиры", - добавляют в ГСЧС.
Спасатели в свою очередь призывают следовать следующим советам по использованию газовых туристических горелок:
- покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.
- неукоснительно следуйте инструкциям производителя. Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.
- баллончик рассчитан для использования на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.
- не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.
- важно - запретите использование электроприборов и открытого огня детям.
Напомним, вчера в Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети.
Также мы писали о том, что в столичном киоске пищи быстрого приготовления взорвался газовый баллон, из-за чего пострадали пять человек.
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