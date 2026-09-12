У Києві на АЗС "Укрнафти" почали ставити габіони після атак дронів

Навіщо потрібні габіони

Компанія розпочала монтаж габіонів навколо автозаправних комплексів у столиці - зокрема з боку трас та пішохідних доріжок.

За словами голови правління, у разі ударів російських дронів по території АЗК ці споруди стримають уламки всередині периметра та допоможуть зменшити зовнішню зону ураження.

Фото: Можнаж габіонів навколо АЗС (facebook.com/bogdan.kukura)

Це знизить ризики для пішоходів і автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час атаки.

Кукура додав, що компанія готує й додаткові заходи безпеки, про які повідомить згодом.

Правила під час тривоги

Окремо в "Укрнафті" нагадали: під час повітряної тривоги - незалежно від рівня загрози - автозаправні комплекси мережі припиняють роботу, а персонал і клієнти мають залишити територію.

У компанії закликали уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати цими правилами.