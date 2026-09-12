В Киеве на АЗС "Укрнафты" начали ставить габионы после атак дронов

Зачем нужны габионы

Компания приступила к монтажу габионов вокруг автозаправочных комплексов в столице - в частности со стороны трасс и пешеходных дорожек.

По словам главы правления, в случае ударов российских дронов по территории АЗК эти сооружения сдержат обломки внутри периметра и помогут уменьшить внешнюю зону поражения.

Фото: Можно габионов вокруг АЗС (facebook.com/bogdan.kukura)

Это снизит риски для пешеходов и автомобилей, которые могут оказаться вблизи во время атаки.

Кукура добавил, что компания готовит и дополнительные меры безопасности, о которых сообщит впоследствии.

Правила во время тревоги

Отдельно в "Укрнафте" напомнили: во время воздушной тревоги – независимо от уровня угрозы – автозаправочные комплексы сети прекращают работу, а персонал и клиенты должны покинуть территорию.

В компании призвали внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать этими правилами.