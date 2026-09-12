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В Киеве на АЗС "Укрнафты" начали ставить габионы после атак дронов

21:11 12.09.2026 Сб
2 мин
В компании объяснили, как эти сооружения защитят прохожих и авто от последствий вражеских атак
aimg Валерия Абабина
Фото: АЗС UKRNAFTA (facebook.com/bogdan.kukura)

Сеть "Укрнафта" начала устанавливать габионы вокруг своих автозаправочных комплексов в Киеве. Так компания пытается снизить последствия возможных российских ударов по АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуру.

Зачем нужны габионы

Компания приступила к монтажу габионов вокруг автозаправочных комплексов в столице - в частности со стороны трасс и пешеходных дорожек.

По словам главы правления, в случае ударов российских дронов по территории АЗК эти сооружения сдержат обломки внутри периметра и помогут уменьшить внешнюю зону поражения.

Фото: Можно габионов вокруг АЗС (facebook.com/bogdan.kukura)

Это снизит риски для пешеходов и автомобилей, которые могут оказаться вблизи во время атаки.

Кукура добавил, что компания готовит и дополнительные меры безопасности, о которых сообщит впоследствии.

Правила во время тревоги

Отдельно в "Укрнафте" напомнили: во время воздушной тревоги – независимо от уровня угрозы – автозаправочные комплексы сети прекращают работу, а персонал и клиенты должны покинуть территорию.

В компании призвали внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать этими правилами.

Напомним, в последнее время российские войска все чаще избивают по автозаправочным станциям.

Только за сегодня во время массированной дневной атаки дронами оккупанты попали в АЗС в Звягеле и Коростене на Житомирщине, а жителей регионов прямо призывали избегать автозаправок во время ударов.

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