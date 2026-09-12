В Киеве на АЗС "Укрнафты" начали ставить габионы после атак дронов
Сеть "Укрнафта" начала устанавливать габионы вокруг своих автозаправочных комплексов в Киеве. Так компания пытается снизить последствия возможных российских ударов по АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуру.
Зачем нужны габионы
Компания приступила к монтажу габионов вокруг автозаправочных комплексов в столице - в частности со стороны трасс и пешеходных дорожек.
По словам главы правления, в случае ударов российских дронов по территории АЗК эти сооружения сдержат обломки внутри периметра и помогут уменьшить внешнюю зону поражения.
Фото: Можно габионов вокруг АЗС (facebook.com/bogdan.kukura)
Это снизит риски для пешеходов и автомобилей, которые могут оказаться вблизи во время атаки.
Кукура добавил, что компания готовит и дополнительные меры безопасности, о которых сообщит впоследствии.
Правила во время тревоги
Отдельно в "Укрнафте" напомнили: во время воздушной тревоги – независимо от уровня угрозы – автозаправочные комплексы сети прекращают работу, а персонал и клиенты должны покинуть территорию.
В компании призвали внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать этими правилами.
Напомним, в последнее время российские войска все чаще избивают по автозаправочным станциям.
Только за сегодня во время массированной дневной атаки дронами оккупанты попали в АЗС в Звягеле и Коростене на Житомирщине, а жителей регионов прямо призывали избегать автозаправок во время ударов.