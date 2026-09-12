ua en ru
Сб, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве на АЗС "Укрнафты" начали ставить габионы после атак дронов

21:11 12.09.2026 Сб
2 мин
В компании объяснили, как эти сооружения защитят прохожих и авто от последствий вражеских атак
aimg Валерия Абабина
В Киеве на АЗС "Укрнафты" начали ставить габионы после атак дронов Фото: АЗС UKRNAFTA (facebook.com/bogdan.kukura)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Сеть "Укрнафта" начала устанавливать габионы вокруг своих автозаправочных комплексов в Киеве. Так компания пытается снизить последствия возможных российских ударов по АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуру.

Зачем нужны габионы

Компания приступила к монтажу габионов вокруг автозаправочных комплексов в столице - в частности со стороны трасс и пешеходных дорожек.

По словам главы правления, в случае ударов российских дронов по территории АЗК эти сооружения сдержат обломки внутри периметра и помогут уменьшить внешнюю зону поражения.

Фото: Можно габионов вокруг АЗС (facebook.com/bogdan.kukura)

Это снизит риски для пешеходов и автомобилей, которые могут оказаться вблизи во время атаки.

Кукура добавил, что компания готовит и дополнительные меры безопасности, о которых сообщит впоследствии.

Правила во время тревоги

Отдельно в "Укрнафте" напомнили: во время воздушной тревоги – независимо от уровня угрозы – автозаправочные комплексы сети прекращают работу, а персонал и клиенты должны покинуть территорию.

В компании призвали внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать этими правилами.

Напомним, в последнее время российские войска все чаще избивают по автозаправочным станциям.

Только за сегодня во время массированной дневной атаки дронами оккупанты попали в АЗС в Звягеле и Коростене на Житомирщине, а жителей регионов прямо призывали избегать автозаправок во время ударов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС Укрнафта
Новости
На АЗС Украины появятся системы оповещения о вражеских дронах, - Корецкий
На АЗС Украины появятся системы оповещения о вражеских дронах, - Корецкий
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech