У Києві автівка на швидкості влетіла у зупинку з людьми, є загиблі та травмовані (фото)

Що відомо про ДТП

За попередньою інформацією, близько 8:50 водій Volkswagen на повній швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку з людьми. Унаслідок аварії є загиблі та травмовані.

Фото: Смертельна ДТП у Києві (t.me/gunpKyiv)

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.

Кількість потерпілих, обставини та механізм пригоди поки встановлюють.