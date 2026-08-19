UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві автівка на швидкості влетіла у зупинку з людьми, є загиблі та травмовані (фото)

09:29 19.08.2026 Ср
1 хв
Аварія сталася вранці на одній із вулиць Солом'янського району
aimg Валерія Абабіна
Фото: Смертельна ДТП у Києві (t.me/gunpKyiv)

У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Солом'янському районі автомобіль на швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, а після і в'їхав у зупинку з людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про ДТП

За попередньою інформацією, близько 8:50 водій Volkswagen на повній швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку з людьми. Унаслідок аварії є загиблі та травмовані.

Фото: Смертельна ДТП у Києві (t.me/gunpKyiv)

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.

Кількість потерпілих, обставини та механізм пригоди поки встановлюють.

Нагадаємо, 5 червня в районі Караваєвих Дач автомобіль на швидкості виїхав за межі проїжджої частини й врізався в підземний перехід.

Тоді загинули четверо людей. Після тієї аварії влада почала готувати зміни для водіїв, які систематично порушують правила.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївДТП