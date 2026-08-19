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В Киеве автомобиль на скорости влетел в остановку с людьми, есть погибшие и травмированные (фото)

09:29 19.08.2026 Ср
2 мин
Авария произошла утром на одной из улиц Соломенского района
aimg Валерия Абабина
Фото: Смертельное ДТП в Киеве (t.me/gunpKyiv)

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Соломенском районе автомобиль на скорости столкнулся с маршрутным автобусом, а затем и въехал в остановку с людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Что известно о ДТП

По предварительной информации, около 8.50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми. В результате аварии есть погибшие и травмированные.

Фото: Смертельное ДТП в Киеве (t.me/gunpKyiv)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

Количество потерпевших, обстоятельства и механизм происшествия пока устанавливают.

Обновлено в 10:26 : На Чоколовском бульваре в результате ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы. Полиция задержала водителя и возбудила уголовное производство.

По предварительным данным, 23-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли две женщины. Еще четыре человека с телесными повреждениями разной степени тяжести попали в больницу.

Водителя проверили на прибореr Драгер – он оказался трезвым. Несмотря на это, следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Напомним, 5 июня в районе Караваевых Дач автомобиль на скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в подземный переход.

Тогда погибли четыре человека. После той аварии власти начали готовить изменения для водителей, систематически нарушающих правила.

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