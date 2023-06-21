У Києві аварійні відключення світла: знеструмлено 100 тисяч споживачів

Аварійні відключення світла сталися у Києві та області сьогодні, 21 червня. У столиці знеструмлено 100 тисяч споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та ДТЕК.
"На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тисяч споживачів", - заявила Київська міська військова адміністрація.
У ДТЕК додали, що аварійні відключення світла у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва. Причиною відключення стала аварія в енергосистемі.
Також ДТЕК повідомляє, що у Бучанському районі Київської області також екстрені відключення (станом на 11:20 їх скасували).
Енергетики повідомляють, що, попередньо, світло у Києві повернуть до 14:00.
Що каже "Укренерго"
Енергетики заявляють, що на високовольтних мережах центрального регіону України виникли ускладнення в роботі. Через це у Києві та області ввели екстрені відключення світла.
На місці аварії вже працюють ремонтні бригади.
Транспорт затримується
Київська міська державна адміністрація попередила, що через знеструмлення затримуються трамваї та тролейбуси, а саме:
Перебої з водою
КМДА попереджає, що через відключення світла були знеструмлені декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій "Київводоканалу".
Через це є проблеми з водою у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах. Після повернення світла водопостачання відновлять.
Світло відновили
"Укренерго" об 11:40 повідомило, що енергетики відновили живлення споживачів у Києві та області. Ремонтні роботи тривають.
Нагадаємо, вчора у столиці також спостерігалися проблеми зі світлом. У ДТЕК пояснили, що зранку аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції. Тому без світла були мешканці Подолу, Оболоні та частково Троєщини.
Крім того, вчора через падіння уламків збитого російського дрона у Київській області була пошкоджена лінія електропередач. Внаслідок інциденту майже пів тисячі абонентів були знеструмлені.
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