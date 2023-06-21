В Киеве аварийные отключения света: обесточены 100 тысяч потребителей

"На сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тысяч потребителей", - заявила Киевская городская военная администрация.

В ДТЭК добавили, что аварийные отключения света в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева. Причиной отключения стала авария в энергосистеме.

Также ДТЭК сообщает, что в Бучанском районе Киевской области также экстренные отключения (по состоянию на 11:20 их отменили).

Энергетики сообщают, что, предварительно, свет в Киеве вернут к 14:00.

Что говорит "Укрэнерго"

Энергетики заявляют, что на высоковольтных сетях центрального региона Украины возникли осложнения в работе. Поэтому в Киеве и области ввели экстренные отключения света.

На месте аварии уже работают ремонтные бригады.

Транспорт задерживается

Киевская городская государственная администрация предупредила, что из-за обесточивания задерживаются трамваи и троллейбусы, а именно:

троллейбусы №11, 12, 43, 45;

трамваи №1, 2, 3;

троллейбусы №22, 27, 30, 42д;

троллейбусы №5, 7, 6, 18, 24, 26, 35, 39, 41.

Перебои с водой

КГГА предупреждает, что из-за отключения света были обесточены несколько водопроводных и канализационных насосных станций "Киевводоканала".

Из-за этого есть проблемы с водой в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах. После возвращения света водоснабжение восстановят.

Свет восстановили

"Укрэнерго" в 11:40 сообщило, что энергетики возобновили питание потребителей в Киеве и области. Ремонтные работы продолжаются.

Проблемы со светом в Киеве

Напомним, вчера в столице также наблюдались проблемы со светом. В ДТЭК объяснили, что утром аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции. Поэтому без света были жители Подола, Оболони и частично Троещины.

Кроме того, вчера из-за падения обломков сбитого российского дрона в Киевской области была повреждена линия электропередач. В результате инцидента почти полтысячи абонентов были обесточены.

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