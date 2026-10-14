У Києві атаковані всі три міські ТЕЦ, - Корецький

Цієї ночі, 14 жовня, російські війська атакували усі три міські ТЕЦ у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
"Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ", - зазначив премєр.
Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.
Також у пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, цієї ночі Росія знову масовано атакувала енергооб'єкти України балістикою та дронами, попри заявлене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я".
Росіяни застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові.
Зокрема, внаслідок нічних атак Росії на Київ загинули три людини, ще 27 постраждали. Під ударом опинилися енергооб'єкти столиці та області, у місті перебої зі світлом.