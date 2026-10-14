В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий

Этой ночью, 14 октября, российские войска атаковали все три городских ТЭЦ в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Сергея Корецкого.
"Целью российской баллистики были объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и области. В столице атакованы все три городских ТЭЦ", - отметил премьер.
Также враг бил по критически важным объектам в Киевской области, обеспечивающим питание столицы и центральных регионов.
Также в пяти областях были атакованы железнодорожные объекты. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал. Продолжаются восстановительные работы.
Напомним, этой ночью Россия снова массированно атаковала энергообъекты Украины баллистикой и дронами, несмотря на заявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие".
Россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове.
В частности, в результате ночных атак России на Киев погибли три человека, еще 27 пострадали. Под ударом оказались энергообъекты столицы и области, в городе перебои со светом.