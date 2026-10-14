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В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий

10:35 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/zelenskyy.officia)

Этой ночью, 14 октября, российские войска атаковали все три городских ТЭЦ в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Сергея Корецкого.

"Целью российской баллистики были объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и области. В столице атакованы все три городских ТЭЦ", - отметил премьер.

Также враг бил по критически важным объектам в Киевской области, обеспечивающим питание столицы и центральных регионов.

Также в пяти областях были атакованы железнодорожные объекты. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал. Продолжаются восстановительные работы.

Напомним, этой ночью Россия снова массированно атаковала энергообъекты Украины баллистикой и дронами, несмотря на заявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие".

Россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове.

В частности, в результате ночных атак России на Киев погибли три человека, еще 27 пострадали. Под ударом оказались энергообъекты столицы и области, в городе перебои со светом.

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Война в УкраинеТЭЦКиевСергей Корецкий